Сеул, 28 сентября, 2016, 10:40 — ИА Регнум. Еще 110 тыс. транспортных средств, оснащенных неисправными подушками безопасности компании Takata Corp., будут отозваны, заявили власти Южной Кореи, сообщает 28 сентября Reuters.

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Министерство транспорта Южной Кореи сообщило, что в общей сложности 221 тыс. 870 автомобилей 17 автопроизводителей оснащены неисправными подушками безопасности Takata. 13 автокомпаний, включая Honda Motor, Toyota Motor, BMW и Audi, планируют отозвать еще 110 тыс. автомобилей. Четыре оставшиеся компании, включая General Motors и Mercedes-Benz, не предоставили планы по отзыву своих автомобилей.

Министерство транспорта Южной Кореи заявило, что этим компаниям может грозить крупный штраф или 10-летний срок тюремного заключения, если они не начнут отзывать свои автомобили.

Мировые автопроизводители должны заменить около 100 млн неисправных подушек безопасности по всему миру. Пневматические насосы подачи воздуха в подушки безопасности, произведенные компанией Takata Corp., могут взорваться и поразить пассажиров шрапнелью металлических осколков.