Москва, 28 сентября, 2016, 10:39 — ИА Регнум. Первые дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Хиллари Клинтон превратились в полуторачасовую серию личных оскорблений. Таким наблюдением по итогам дискуссии поделилась 27 сентября член Общественной палаты РФ, гендиректор Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника Крашенникова в эфире телепередачи «60 минут» на канале Россия 1.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кто кого

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«Здесь не было дебатов о политике. Здесь была серия на полтора часа личных оскорблений двух кандидатов. Здесь не было ничего по существу. Россия, конечно, такая большая карта и не может не разыгрываться во время выборов. Россия такой давний, такой привычный враг. К тому же фамилию Путин произносить легко по сравнению с какими-нибудь сложными китайскими фамилиями. И тот, и другой мобилизуют свой электорат. Проблема в том, что основной мобилизационный ресурс Трампа — это страх и ненависть. Он запугивает людей», — уверена член Общественной палаты РФ.

При этом Вероника Крашенникова подчеркнула, что невозможно доверять любому из кандидатов, тому, что он говорит, в рамках предвыборной кампании. В особенности Трампу, поскольку он будет говорить обратное тому, что говорит Клинтон и мейнстрим американский.

Как сообщало ИА REGNUM, в понедельник, 26 сентября, прошли первые дебаты между кандидатами на пост президента США Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом. В течение 90 минут они дискутировали о национальной экономике, новых рабочих местах, борьбе с терроризмом, ядерным арсеналом, стороной не обошли и отношения с Россией.