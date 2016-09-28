Великий Новгород, 28 сентября, 2016, 10:38 — ИА Регнум. Новгородская областная дума шестого созыва сегодня, 28 сентября, соберётся на своё первое заседание. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента, заседание состоится, как и в прежнем созыве, в Большом зале правительства Новгородской области.

Либорио Проспери. Лобби Палаты Общин. 1886

В повестку дня первого заседания включено 13 вопросов. После доклада председателя Избирательной комиссии Новгородской области Бориса Алексеева об итогах прошедших выборах избранные депутаты намерены сразу решить вопросы с руководством областной думы: в повестке дня стоят вопросы и об избрании спикера и его заместителей, и о комитетах регионального парламента и их составе, и о регистрации фракций.

Кроме того, депутаты намерены рассмотреть вопрос об избрании представителя от Новгородской областной думы в Совете Федерации Федерального Собрания РФ. Региональный парламент пятого созыва в Совете Федерации представлял Дмитрий Кривицкий. Сейчас, как ранее сообщало ИА REGNUM, этот пост готов занять избранный депутатом Новгородской областной думы шестого созыва экс-депутат Государственной думы РФ Сергей Фабричный — на выборах он был третьим в общеобластной первой тройке «Единой России».

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Помимо этих вопросов, в повестку дня заседания включены ещё три, среди которых — поправки в бюджет Новгородской области на 2016 год.

Напомним, в Новгородскую областную думу по итогам выборов 18 сентября избрано 32 депутата: 16 — по одномандатным округам и 16 — по партийным спискам. «Единая Россия» получила в региональном парламенте 21 мандат, «Справедливая Россия» — пять, ЛДПР и КПРФ — по три мандата.

По списку «Единой России» в региональный парламент избран губернатор Новгородской области Сергей Митин, по списку «Справедливой России» — лидер партии Сергей Миронов, по списку ЛДПР — Владимир Жириновский. Все они передали мандаты.