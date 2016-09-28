Москва, 28 сентября, 2016, 10:38 — ИА Регнум. В Москве, в здании Центрального управления государственного автодорожного надзора (УГАДН) Ространснадзора проходят обыски, ряд руководителей управления задержаны, передает 28 сентября РЕН-ТВ.

RobillardMichel Обыск

По данным источника телеканала, задержанных подозревают в получении взятки в крупном размере. Кроме того, они могли осуществлять покровительство в сфере пассажирских и грузовых перевозок.

Следственные действия также ведутся по месту жительства подозреваемых. По делу проходят около десятка человек.