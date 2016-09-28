Москва, 28 сентября, 2016, 11:34 — ИА Регнум. В Мосгордуме приняли законопроект города Москвы «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в городе Москве в целях определения региональной социальной доплаты к пенсии на 2017 год». Так, величина прожиточного минимума составляет 11 561 рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Ольга Грачева, сообщила, что согласно документу, доплаты получают 32 345 человек, из которых 25 411 человек — это те, кто проживает в Москве менее 10 лет.

При этом, за последние два года зафиксирован рост численности получателей доплат жителями других субъектов РФ, которые временно зарегистрированы в столице.

Размер расходов на реализацию указанного закона составят 3 млрд 104,4 млн рублей.

Напомним, законопроект об увеличении прожиточного минимума для пенсионеров (документ № 08−13−6543/16) был внесен мэрией Москвы 21 сентября 2016 года, 26 сентября был одобрен рекомендован к принятию комиссией по социальной политике и трудовым отношениям.