Москва, 28 сентября, 2016, 13:10 — ИА Регнум. Совфед принял заявление о недопустимости политизации спорта, которое будет направлено в парламенты иностранных государств и Организацию объединенных наций (ООН), передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября. В заявлении подчеркивается серьезная озабоченность дискриминационным решением, принятым Международной ассоциацией легкоатлетических федерацией в отношении олимпийской команды России.

pixabay.com Спортивная дружба

Совфед глубоко возмущен решением Международного параолимпийского комитета, приостанавливающим членство Параолимпийского комитета России в этой организации, вследствие чего команда России была отстранена от участия в XV Параолимпийских летних играх. «Этим беспрецедентно дискриминационным актом был нанесен значительный ущерб репутации всего параолимпийского движения, грубо нарушены права инвалидов», — отмечается в документе.

По мнению сенаторов, не только в спорте, но и в отношении международных спортивных организаций к национальным спортивным ассоциациям и командам должны действовать правила fair play (честной игры) — не должно быть презумпции виновности и особого отношения к тем или иным странам, «даже если к этому активно призывают политики и средства массовой информации». «Спорт должен быть свободным от политики и устойчивым к любому давлению извне», — говорится в документе.

«Решение Международной федерации было совершенно несправедливо», — заявила в ходе заседания Совфеда член комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) Елена Исинбаева. «В спорте всегда существовала презумпция невиновности», — констатировала она, выразив возмущение тем, что российских спортсменов заставили доказывать свою невиновность.

Минспорта поддержал заявление верхней палаты российского парламента. «Верховенство права в спорте нарушено», — заявила замглавы Минспорта Наталья Паршикова. «Прецедентов аналогичных произошедшему не было, это вызов не столько России, сколько международному олимпийскому и параолимпийскому комитетам. То же самое может произойти с любым спортсменом в любой стране», — отметила она.

В ноябре 2015 года независимая комиссия WADA обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, после чего была приостановлена работа московской антидопинговой лаборатории, а также вынесено решение о несоответствии РУСАДА кодексу WADA.