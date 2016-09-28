Москва, 28 сентября, 2016, 10:35 — ИА Регнум. Доллар США и евро торгуются разнонаправлено 28 сентября, свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

Евро к 10:29 мск опустился на 6,75 копейки и составил 71,5625 рубля. Торги по европейской валюте проходили в диапазоне от 71,4625 до 71,6125 рубля, торги открылись на отметке в 71,50 рубля.

Биржевой курс доллара США к этому времени вырос на 12 копеек — до 63,98 рубля. Минимум по доллару составил 63,8 рубля, максимум — 64,0025 рубля. Торги начались с отметки в 63,9025 рубля.