Москва, 28 сентября, 2016, 10:31 — ИА Регнум. Возобновление полётов в Египет начнется с аэропорта Каира. При этом пока будут возобновлены регулярные рейсы, а не чартерные. Такие договоренности достигнуты в ходе встречи главы министра транспорта России Максима Соколова с президентом Арабской Республики Египет (АРЕ) Абдельфаттаха Сиси, сообщили в Минтрансе РФ.

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«Все обсуждаемые вопросы о повышении уровня авиационной безопасности в аэропортах Египта носят исключительно технический характер, и стороны настроены на конструктивный результат. Наибольшая готовность к возобновлению полетов отмечена в аэропорту Каира», — подчеркнул Соколов.

В ходе визита в Египет, министр транспорта России ознакомился с результатами работы российских авиационных экспертов, инспектировавших работу египетских аэропортов. Эти результаты будут представлены в правительство РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября глава Минтранса России посетил Египет для обсуждения вопросов возобновления авиасообщения между странами.

Напомним, авиасообщение между Россией и Египтом было прервано в ноябре 2015 года после того, как террористы взорвали пассажирский самолет с российскими туристами, вылетевший из египетского курорта Шарм-эш-Шейх. Погибли 224 человека. После этого теракта, который стал крупнейшим в истории российской и советской гражданской авиации, авиасообщение с Еиптом было приостановлено. Российские власти требуют от Каира гарантии безопасности для российских туристов в египетских аэропортах.