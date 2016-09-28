Санкт-Петербург, 28 сентября, 2016, 10:31 — ИА Регнум.



Винсент Ван Гог. Железнодорожные вагоны (фрагмент). 1888

Экс-глава администрации президента РФ, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов планирует провести в среду, 28 сентября, совещание с участием топ-менеджеров нефтегазовых компаний, «Транснефти» и РЖД о перспективах переориентации экспорта российской нефти и нефтепродуктов из портов Прибалтики на отечественную инфраструктуру. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к приглашённым на совещание компаниям.

По данным издания, на встрече также может быть затронут вопрос об увеличении объёмов экспорта белорусских грузов через российские порты. В 2015 году Белоруссия транспортировала через Прибалтику 8,5 млн тонн нефтепродуктов. «Транснефть» предлагает закрепить в межправсоглашении, регламентирующем беспошлинные поставки нефти из России для переработки на белорусских НПЗ, обязательства Белоруссии по экспорту определенных объёмов нефтепродуктов через российские порты, указывается в материалах компании.

Как отмечает источник, близкий к белорусской стороне, переориентация грузопотоков возможна при условии льгот — предоставлении скидок от РЖД и гарантированного доступа к трубопроводным мощностям.

Как отмечает эксперт по региональному развитию Сергей Артёменко, развернуть белорусские грузопотоки в сторону российских портов можно только при условии, что РЖД будет возить эти грузы бесплатно. «В ту же Усть-Лугу грузы из Белоруссии пойдут только через петербургский транспортный узел, который и так перегружен, а кроме того это очень большой крюк, что экономически невыгодно для белорусов», — подчеркивает эксперт. По его словам, с помощью тарифов исправить ситуацию не удастся: «Чтобы для белорусов было выгодно везти грузы через Петербург в Усть-Лугу, РЖД должна дать практически нулевые тарифы на перевозку грузов в сторону наших портов. Тогда логично возмутятся российские грузоотправители, которым такие тарифы давать точно никто не будет». По мнению Артёменко, все разговоры вокруг перенаправления белорусских грузов в российские порты «чистой воды пиар». «Если мы хотим заполучить белорусские грузы, то необходимо решать кокретные инфраструктурные задачи, например: восстановление железной дороги Полоцк — Псков — Гдов с прямым выходом на Усть-Лугу. Это не только позволит сократить путь до Усть-Луги, но и даст толчок к развитию районов Псковской области», — убеждён Артёменко.

Напомним, доля белорусского грузопотока в общей структуре перевалки через литовский порт Клайпеда составляет порядка 35%. Как сообщало ИА REGNUM, ранее литовская нефтепогрузочная компания Klaipėdos nafta объявила о своих планах инвестировать около 10 млн евро в расширение мощностей нефтяного терминала в Клайпеде специально под белорусские грузы

Для Латвии Белоруссия — второй по важности «транзитный» партнёр после России. По данным латвийской стороны, белорусские грузы составляют 10−12% от общего грузооборота.

Напомним, что в 2012 году Александр Лукашенко заявлял о готовности переориентировать белорусский транзит с портов прибалтийских республик, применяющих политические и экономические санкции к официальному Минску, на порты Ленинградской и Калининградской областей. Однако это оказалось лишь политическим заявлением.