Москва, 28 сентября, 2016, 12:10 — ИА Регнум. Мосгордума в окончательной редакции приняла законопроект города Москвы «О внесении изменений в Закон города Москвы от 19 ноября 2014 года № 51 «О налоге на имущество физических лиц», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Капитал

Согласно документу, налог на имущество физических лиц снижен для владельцев гаражей и апартаментов в торгово-офисных центрах.

Заместитель председателя комиссии Мосгордумы по экономической политике и финансам Александр Милявский сообщил, что новая законодательная инициатива сделает равной ставку налогообложения как для физических, так и для юридических лиц и «поставит всех в равные условия».

Так, если собственником торгово-офисной недвижимости является юридическое лицо, то ставка налога за 2015 год составляет в текущем году 1,2%, а если физическое лицо, то ставка составляет 2%.

Пониженная ставка будет действовать в отношении объектов, стоимость которых не превышает 300 млн рублей.

В отношении гаражей ставка составляет 0,1%, однако, если у владельца гараж находится в торгово-офисном центре, то ставка составляет 2%. Законопроект снижает ставку до 0,1% в отношении одного гаража или машиноместа, площадь которых не превышает 25 квадратных метров, а в отношении второго гаража будет действовать обычная ставка для торгово-офисной недвижимости — 1,3%.

Напомним, ранее комиссия Мосгордумы по экономической политике и финансам одобрила законопроект о снижении налога на имущество физлиц. С законодательной инициативой в столичный парламент выступили в мэрии Москвы.