Брюссель, 16 ноября, 2021, 01:50 — ИА Регнум. Решение Европейской комиссии (ЕК) признать цифровые ковид-сертификаты Сербии не означает, что сербские граждане, у которых есть этот сертификат, автоматически смогут путешествовать во все страны Евросоюза. Об этом рассказал телеканалу Н1 пресс-секретарь Европейской комиссии Кристиан Виганд 15 ноября.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V»)

По его словам, решение ЕК не влияет на позицию отдельных стран ЕС по поводу того, какие вакцины от коронавируса они признают, а какие нет.

«Сербские сертификаты, которые доказывают, что человек привит, переболел ковидом или прошел ПЦР-тестирование, будут идентичны европейским. Это значит, что QR-коды из Сербии будет распознавать оборудование в ЕС, и наоборот. Сербия с 16 ноября будет подключена к системе, которую мы используем в ЕС. Но все страны ЕС признают все вакцины, одобренные Европейским агентством по лекарственным препаратам. Для тех граждан Сербии, которые привиты этими вакцинами, все очень просто. А когда речь идет о вакцинах, которые не одобрило агентство, тут каждая страна сама решает, какие вакцины признает, а какие нет», — уточнил Виганд.

Напомним, что многие граждане Сербии привиты китайской вакциной «Синофарм» и российской «Спутник-V», которые не одобрило Европейское агентство по лекарственным препаратам.