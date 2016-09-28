Москва, 28 сентября, 2016, 10:24 — ИА Регнум. В Москве планируют к 2017 году объявлять станции метрополитена на английском языке на всех линиях. Как сообщается на портале мэрии столицы, следующей веткой будет Калужско-Рижская.

epsino.com Кубок конфедераций 2017

Кроме того, на английском будет дублироваться информация в картах метро, на схемах, расположенных на терминалах информационной поддержки пассажиров и на колоннах экстренного вызова.

На портале уточняется, что данная мера планируется к проведению Кубка конфедераций, который пройдет в России с 17 июня по 2 июля 2017 года.

Напомним, на английском языке объявляют станции на Таганско-Краснопресненской линии метро на станциях Московского центрального кольца.