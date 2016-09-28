Южно-Сахалинск, 28 сентября, 2016, 10:24 — ИА Регнум. В случае принятия решения о дополнительных поступлениях в российский бюджет за счёт акцизов в 2017 году автомобильное топливо в России может подорожать. Об этом сообщил журналистам заместитель министра финансов России Илья Трунин сегодня, 28 сентября, на конференции «Нефть и газ Сахалина».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Топливо

Комментируя намерение правительства России поднять акцизы на добычу полезных ископаемых (НДПИ), Трунин отметил, что это может сказаться на топливных ценах. «Дополнительное повышение плюс снижение экспортной пошлины на нефть — это серьёзный риск роста цен», — предупредил Трунин.

Трунин уточнил, что окончательно решение по акцизам ещё не принято. По его мнению, сильно поднимать акцизы рискованно.

Напомним, 25 сентября вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что российское правительство в 2017 году намерено повысить акцизы и налог на НДПИ.