Минфин РФ предупредил о риске подорожания автомобильного топлива
Южно-Сахалинск, 28 сентября, 2016, 10:24 — ИА Регнум. В случае принятия решения о дополнительных поступлениях в российский бюджет за счёт акцизов в 2017 году автомобильное топливо в России может подорожать. Об этом сообщил журналистам заместитель министра финансов России Илья Трунин сегодня, 28 сентября, на конференции «Нефть и газ Сахалина».
Комментируя намерение правительства России поднять акцизы на добычу полезных ископаемых (НДПИ), Трунин отметил, что это может сказаться на топливных ценах. «Дополнительное повышение плюс снижение экспортной пошлины на нефть — это серьёзный риск роста цен», — предупредил Трунин.
Трунин уточнил, что окончательно решение по акцизам ещё не принято. По его мнению, сильно поднимать акцизы рискованно.
Напомним, 25 сентября вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что российское правительство в 2017 году намерено повысить акцизы и налог на НДПИ.