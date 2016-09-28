Каракас, 28 сентября, 2016, 10:43 — ИА Регнум. Падение цен на нефть на мировом рынке, галопирующая инфляция, дефицит товаров, кризис во властных структурах — все это сильно подкосило экономику Венесуэлы, которая является самым крупным в Южной Америке экспортером черного золота. Так, в проспекте нефтегазовой Petrоleos de Venezuela, Sociedad Anonima (PDVSA) к выпуску своп-облигаций отмечается, что прибыль этой компании за первый квартал 2016 года упала на 63% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

postimees.ee Добыча нефти

Таким образом, чистая прибыль государственной компании за первые три месяца текущего года составила $2,087 млрд. Для сравнения за этот же период 2015 года PDVSA заработала $5,677 млрд.

Отметим, что в условиях актуальной ситуации происходит рост финансового давления на группу. В связи с этим PDVSA в сентябре этого года предложила инвесторам бартер: венесуэльская компания предоставляет новые облигации со сроком погашения в 2020 году в обмен на подлежащие погашению в течение следующих 14 месяцев, чтобы уменьшить возрастающее экономическое давление на группу.

Как пишет британское агентство Reuters, в Венесуэле прибыть от продали нефти и других товаров за первые три месяца составила $8,273 млрд, что на 33% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Еще в 2015 году по программе правительства Венесуэлы социальные взносы, в том числе прямые выплаты PDVSA составляли $22 млн, теперь этот показатель увеличился до $228 млн. 94% экспортной выручки и около 25% ВВП Венесуэлы зависят от продажи нефти. В сегодняшней экономическом кризисе Каракас обвиняет низкие цены на нефть, а также экономический саботаж со стороны оппозиции и Вашингтона.

Читайте также: Глава МИД Венесуэлы обвинила США в «экспорте насилия»

Как ранее писало ИА REGNUM, в условиях кризисной ситуации Венесуэла стала одним из инициаторов неформальных переговоров стран ОПЕК и не ОПЕК в Алжире на ряду с Кувейтом и Эквадором. По мнению венесуэльской стороны, если сторонам не удастся подписать какое-либо соглашение, регулирующее объемы добычи нефти, то цены на черное золото могут обвалиться до $20 за баррель.

Petroleo de Venezuela была создана в 1976 году, когда происходила национализация всего нефтяного сектора страны. В 90-е годы началась либерализация нефтяного рынка Венесуэлы, в результате чего в страну вернулись крупные иностранные компании. Они создали с PDVSA ряд крупных совместных проектах.

Напомним, что еще в 2005 году Венесуэла была в мире на седьмом месте по запасам нефти, в 2006 году было открыто месторождение сланцевой нефти «Пояс Ориноко», которое сделало страну лидером по запасам черного золота. Потенциал этого участка в виде нетрадиционной нефти, по данным организации OOIP, составляет примерно 2/3 мировых запасов нефти. Согласно Статистическому обзору мировой энергетики 2015 ВР по состоянию на 2014 год, Венесуэла находится на первом месте в мире по запасам нефти: 46,6 млрд тонн (298,3 млрд баррелей), что составляет почти 18% общемировых запасов.

В нефтяном поясе Ориноко сегодня ведется добыча на месторождении Карабобо-1. Его называют супергигантским, так как здесь геологические запасы нефти оценивались в 8 млрд тонн. Лицензией на разработку обладают две нефтяные компании Petrobras и PDVSA. В нефтяном поясе Ориноко существует еще одно месторождение Хунин-1, которое состоит из четырех залежей нефти. Геологические запасы здесь оцениваются в 8 млрд тонн.