Челябинск, 28 сентября, 2016, 10:10 — ИА Регнум. В Челябинской области общественники требуют ввести ответственность для граждан, возвращающих усыновлённых детей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ян де Брай. Забота о сиротах. 1663

Пребывание детей-сирот в детских домах и судьбу детей, устроенных в приемные семьи, проверила комиссия экспертов, общественников и представителей власти Челябинской области в детских центрах «Радуга» и «Алые паруса» города Миасса. Всеми членами комиссии была отмечена добросовестная профессиональная работа сотрудников, дети в центрах чувствуют себя свободно и раскованно, передает корреспондент ИА REGNUM.

В состав экспертной комиссии, кроме экспертов Общественной палаты Челябинской области, вошли уполномоченный по правам человека Маргарита Павлова и заместитель министра социальных отношений Татьяна Ильина. Комиссия посетила центры «Алые паруса» и «Радуга» с целью соответствия постановлению правительства № 481 по передаче детей в приёмные семьи.

За прошедшие девять лет работы учреждений из центра «Радуга», где сейчас находится 58 человек, в фостерные семьи передано 130 детей, за текущий год уже передано 17 детей, из центра «Алые паруса» — 12.

Особое внимание комиссии было привлечено к дальнейшей судьбе детей, а именно, как организована форма воспитания и наставничества в семьях, где у родителей нет специализированного педагогического образования. В связи с этим комиссия проявляла повышенный интерес к программам воспитания и индивидуальным подходам к детям, попавшим в приемную семью.

В целом по Челябинской области наблюдается тенденция уменьшения банка данных детей, оставшихся без попечения родителей. С начала года число детей, переведённых в фостерные семьи, составило 428 человек, тем самым банк данных сократился на 12,5%. Об этих цифрах сообщила Татьяна Ильина.

Как сообщили представители комиссии, в Миассе с 1 октября на базе приюта «Алые паруса» будет организован консультативный центр для граждан, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья.

Комиссией по проверке центров временного пребывания детей (детских домов) в Челябинской области, организованной по поручению Общественной палаты РФ, проверено в регионе уже 20 детских учреждений. При этом эксперты отмечают, что передача детей в фостерные семьи, согласно постановления правительства № 481, набирает обороты.

Отметим, в постановлении правительства России № 481 не прописана ответственность за ребёнка, которого передают в чужую семью, а лишь указывается, что возникает ответственность за выполнение дополнительного соглашения, и дана примерная форма соглашения на передачу ребенка. Расплывчатость и нечеткость как формулировок, так и самого подхода приводят к большому количеству возвратов детей обратно в приюты, что наносит еще большую психологическую травму детям.

К примеру, в Москве возврат детей обратно в приюты и центры помощи детям в 2013 году составил 150 детей. По словам чиновников, эта ситуация стабильна уже несколько лет.