Москва, 28 сентября, 2016, 10:05 — ИА Регнум. В России и Канаде с начала 2016 года отмечается рост спроса на автомобили дорогих марок, сообщает Uincar.ru.

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Так, по итогам июля этого года российские покупатели стали приобретать люксовые авто на 22% чаще, чем в прошлом году. Рост продаж автомобилей стоимостью выше $90 тыс. в Канаде составил 10% по сравнению с предыдущим годом.

Как отмечают специалисты, в ближайшее время автопроизводители России перестроятся в соответствии с тенденцией роста спроса на дорогие авто. Тем более, что в этом году правительство РФ выделило 3,3 млрд рублей на развитие отечественного производства автомобилей.