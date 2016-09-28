Пекин, 28 сентября, 2016, 10:05 — ИА Регнум. На угольной шахте в Нинся-Хуэйском автономном районе (округ Шицзуйшань, Китай), во время которых 27 сентября из-за взрыва газа погибли 18 горняков, велись незаконно и с нарушением техники безопасности, сообщает Синьхуа.

Александр Дейнека. Перед спуском в шахту (фрагмент). 1925

Отмечается, что взрыв, по всей вероятности, произошёл из-за скопившегося газа. В шахте на тот момент работали 20 человек, и два до сих пор числятся пропавшими без вести. Стоит отметить, что шахтой владеет компания Linli Coal Miniing Co. Ltd.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв на шахте произошел 27 сентября примерно в 7:00 (время местное). В операции по спасению горняков были задействованы более 200 спасателей. Причины ЧП будут расследовать государственная комиссия и полиция.