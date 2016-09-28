Вашингтон, 28 сентября, 2016, 10:03 — ИА Регнум. Американская компания Uber Technologies Inc. планирует использовать технологию беспилотных перевозок, которую разрабатывает недавно приобретенная компания Отто, в коммерческих грузовых перевозках на дальние расстояния, сообщает 28 сентября Reuters.

Грузовик

Отто планирует расширить свой парк беспилотных грузовых автомобилей с шести до 15 и заключить контракты с компаниями, осуществляющими грузовые перевозки, сообщил соучредитель Отто Лиор Рон. Со следующего года грузовики с логотипом Отто начнут перевозку коммерческих грузов, добавил Рон.

Специалисты считают, что полностью автономные грузовые автомобили появятся примерно через 20 лет. В беспилотных грузовиках Отто находятся водитель и инженер, которые постоянно контролируют процесс вождения. Компания Отто продолжает работу над усовершенствованием своей беспилотной технологии.