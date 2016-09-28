Красноярск, 28 сентября, 2016, 10:02 — ИА Регнум. Сибирский региональный центр министерства чрезвычайных ситуаций по поручению главы МЧС России Владимира Пучкова опубликовал черный список предприятий и руководителей, не принявших своевременных мер по тушению осенних лесных пожаров в Красноярском крае, Иркутской области и Бурятии.

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар (фрагмент) 1910

Некоторые аналитики называют данный шаг попыткой переложить ответственность за чрезвычайную ситуацию с распространением сибирских лесных пожаров на других и отвлечь внимание от собственного бессилия. Другие, напротив, обвиняют бесхозяйственность чиновников и равнодушие бизнесменов, не заботящихся ни о чем, кроме прибыли, сетуют на исчезновение в обществе чувства ответственности и коллективизма.

«Те земли, на которых возникают возгорания, все термоточки, зафиксированные Национальным центром управления в кризисных ситуациях МЧС России, должны иметь фамилию, имя и отчество должностного лица, владельца, собственника, арендатора, их фотографии доводите до всех жителей Братска, Иркутска и Улан-Удэ. Пусть знают своих героев», — заявил Пучков.

Черный список по Красноярскому краю насчитывает 16 имен. В него входят директор ФГБУ «Государственный природный биосферный заповедник «Центральносибирский» Кочкарев П.В. (Туруханский район), директор ФГБУ «Государственный природный заповедник «Тунгусский» Логунова Л.Н. (Эвенкийский район), генеральный директор ООО «ФинансКонсалт» Рубис Р.В. (Кежемский район), исполняющий обязанности гендиректора АО «Краслесинвест» Черкашин А.В. (Кежемский район), гендиректор ООО «Приангарский ЛПК» Молчанов Н.Н. (Кежемский район), директор ООО «Леспрофиль» Булгаков И. В. (Кежемский район), а также главы восьми сельских поселений и три рядовых гражданина.

Отметим, что в списке по Иркутской области 20 имен, по Бурятии — четыре. Все нарушители привлечены к административной ответственности.

Красноярск по-прежнему живет в режиме «черного неба», жители жалуются на гарь, небо задымлено.

Как рассказал ИА REGNUM председатель общественного экологического движения «Чистый край» Евгений Ходос, его предложение по введению режима чрезвычайной ситуации не нашло поддержки у чиновников. «Отклика не было, но, насколько я знаю, по крайней мере сейчас увеличили количество самолетов, которые сейчас непосредственно участвуют в тушении пожаров. Например, в Иркутской области режим ЧС введен, а у нас пока продолжается режим неблагоприятных метеоусловий», — пояснил он.

Отвечая на вопрос ИА REGNUM, он сказал, что, по его мнению, причиной повторяющейся в последние годы ситуации с лесными пожарами является экономия чиновников на безопасности и нарастание отчуждения и безответственности в обществе. «Мне кажется, у служб просто недостаточно ресурсов. Ну, и, действительно, многие недостаточно ответственно относятся к этому. Ситуация стала ясна уже недели две-три назад: что пожары есть, что пожаров много, что их надо тушить; но ситуацию оставили на самотек, понадеялись на осенние дожди», — сказал Ходос.

По его словам, важной проблемой является изолированность различных ведомств друг от друга, что не позволяет эффективно аккумулировать ресурсы и быстро их перебрасывать на решение возникшей чрезвычайной ситуации. «Скажем, можно было бы пожертвовать проведением каких-то культурных мероприятий, но быстро перенаправить средства на спасение лесов от огня, а людей от гари. Увы, нынешний бюрократический аппарат на такой уровень эффективности не способен», — подчеркнул собеседник ИА REGNUM.