Москва, 28 сентября, 2016, 09:43 — ИА Регнум. На рынке нефти продолжаются «американские горки». 27 сентября баррель Brent обвалился почти на 2%, нервозно реагируя на поступающие сигналы из Алжира, считает директор по развитию eToro в РФ и СНГ Павел Салас. Попытки роста к отметке 48 не увенчались успехом, после чего котировки скатились к минимумам вблизи 46.

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«Участники рынка все сильнее сомневаются в успехе предстоящего совещания ОПЕК. И на то есть основания. Многие производители уже попытались подготовить рынки к тому, что на принятие конкретных решений о заморозке и уж тем более на сокращение объемов добычи надеется не стоит. Базовый сценарий предполагает очередное разочарование бездействием картеля и отсутствием взаимопонимания внутри организации», — пояснил Салас.

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«Как далеко зайдет цена на нефть в этом случае? В рамках первоначальной реакции Brent может подешеветь до 43,40. В целом же масштабы падения будут зависеть от посыла ОПЕК на будущее. Если последуют заверения в организации дополнительной встречи до ноябрьского саммита, потери будут частично компенсированы», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 28 сентября, мировые цены на нефть после снижения более чем на 3% накануне в среду перешли к положительной динамике на фоне сообщения Американского института нефти (API) о неожиданном снижении запасов «черного золота» в США. Так, по состоянию на 07:45 мск стоимость нефти марки Brent поднялась на 0,43% — до $46,72 за баррель, цена на нефть марки WTI — на 0,18%, до $44,75.