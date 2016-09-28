Москва, 28 сентября, 2016, 09:31 — ИА Регнум. На валютном рынке рубль торговался разнонаправленно, по-прежнему поддерживаемый спросом на рублевые активы и зажатый объемом ликвидности, который не позволяет спекулянтам разгонять цены на внутреннем валютном рынке, считает руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Российский рубль проявляет все симптомы стойкого оловянного солдатика, которому всё нипочем. Но такая ситуация, как и прежде, выглядит крайне искусственной и долго продолжаться не может», — отметил эксперт.

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«Что касается динамики цен на сырую нефть, то она, похоже, будет негативной, так как существующие противоречия между главными производителями сырой нефти не позволят участникам саммита прийти к внятному соглашению», — пояснил Козловский.

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Как сообщало ИА REGNUM, пара доллар США / рубль с расчётом на завтра подросла в регулярную торговую сессию на 0,15% до 64,04 рубля. Пара евро / рубль с расчётом на завтра, наоборот, снизилась на 0,33% до 71,69 рубля за евро, следуя за падением евро на валютном рынке Форекс. Цена на нефть марки Brent поднялась до 46,72 доллара за баррель.