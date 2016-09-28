Астрахань, 28 сентября, 2016, 09:20 — ИА Регнум. В Астрахани в следующем году объем средств, направленных на развитие физической культуры и спорта, сократится почти в два раза. Так, с нынешних с 70 млн на следующий год запланировано выделить на реализацию соответствующей муниципальной программы только 39 млн рублей. Об этом было заявлено в ходе заседаний профильных комитетов, на которых депутаты рассмотрели распределение бюджетных ассигнований в образовании, культуре и спорте, проинформировали ИА REGNUM в пресс-службе городской думы 28 сентября.

Александр Морозов. Сельская бесплатная школа. 1865

Между тем, как пояснили в законодательном органе, такое сокращение обусловлено завершением реконструкции тренировочной площадки муниципального стадиона «Астрахань», на который в 2016 году было выделено 32 млн рублей.

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А вот с образованием дела обстоят лучше. Вливания в эту отрасль увеличатся более чем на 340 млн рублей. Так, если в текущем году на ее развитие было заложено 3 млрд 812 млн рублей, от в следующем планируется 4 млрд 156 млн рублей. Из них — 1 млрд 414 млн — собственные средства. Сколько будет выделено из областной казны, пока не известно. Участники совещания подчеркнули, что заявочная потребность на финансирование была заложена, исходя из полного календарного года, а не 10 месяцев, как было выделено в году текущем.

Увеличиваются финансовые потребности и у культуры — с 184 млн рублей, заложенных в этом году, до 212 млн в следующем.

Как сообщало ИА REGNUM, при формировании бюджета областного центра на 2016 год парламентарии заложили на программу развития культуры Астрахани более 189,5 млн рублей. Одной из самых масштабных программ стало развитие образования, на реализацию которой планировалось потратить более 1,293 млрд рублей. Это почти 15% от всех расходов городской казны на текущий год.

Напомним, основные парламенты главного финансового документа, который был сформирован только на один год, без планового периода, на 2016 год выглядят следующим образом: доходная часть — 8 млрд 288 млн рублей, расходная — 8 млрд 722 млн рублей, дефицит — 6%.