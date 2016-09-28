Москва, 28 сентября, 2016, 09:16 — ИА Регнум. Россельхознадзор ввел с 28 сентября запрет на выдачу фитосанитарных сертификатов на реэкспорт через Белоруссию в РФ ягод и фруктов из Центрально-Африканской Республики (ЦАР) и Буркина-Фасо, говорится в сообщении ведомства.

Бананы

Запрет связан с увеличением ввоза на территорию Российской Федерации ранее не поставляемой подкарантинной продукции, в том числе персиков, нектаринов и винограда (из ЦАР) и абрикосов, клубники и груш из Буркина-Фасо.

В ходе переговоров в формате телеконференции с Национальными организациями по карантину и защите растений вышеуказанных стран (НОКЗР) выяснилось, что промышленного производства, а также экспорта (реэкспорта) с территории ЦАР персиков, нектаринов и винограда, а с территории Буркина-Фасо абрикосов, клубники и груш нет.

Подтвержден экспорт (реэкспорт) из ЦАР кофе, овощей, хлопка и древесины, а из Буркина-Фасо — цитрусовых, овощей, фасоли и плодов манго. Россельхознадзор направил письмо в Главную государственную инспекцию по семеноводству, карантину и защите растений Белоруссии о запрете выдачи с 28 сентября 2016 года фитосанитарных сертификатов на реэкспорт в Российскую Федерацию персиков, нектарин и винограда происхождением ЦАР и абрикосов, клубники и груш происхождением Буркина-Фасо.