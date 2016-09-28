Черкесск, 28 сентября, 2016, 09:13 — ИА Регнум. В России 1 октября стартует осенняя призывная кампания. От Карачаево-Черкесии под армейские знамена будут призваны 780 человек. Большинство из них будут направлены в войска Национальной гвардии — 303 человека и в Сухопутные войска — 229 человек.

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Призывники из республики также будут нести службу в Военно-воздушных войсках. Туда будут направлены 82 человека. В войска Военно-космической обороны попадут 60 новобранцев, еще 74 — в Железнодорожные войска.

Значительно меньшее число уроженцев из Карачаево-Черкесии попадут на флот — всего 16 человек и МЧС — 10 человек. И всего шесть новобранцев будут служить в Воздушно-десантных войсках.

По словам исполняющего обязанности военного комиссара республики Михаила Бармина, число призывников, направляющихся на военную армейскую службу в осенний призыв, превысит количество новобранцев весеннего призыва текущего года. Всего в 2016 году под армейские знамена встанут около 1500 молодых жителей Карачаево-Черкесии.

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Как сообщало ИА REGNUM, в весенне-летнюю призывную кампанию из Карачаево-Черкесии отправились на армейскую службу около 600 призывников. Установленное штабом Южного военного округа задание республикой выполнено полностью. 15,8% новобранцев отправились служить, получив высшее образование. Еще 274 человека, призванные на службу в войска, прошли обучение по военно-учетным специальностям в образовательных учреждениях ДОСААФ.