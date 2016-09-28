Москва, 28 сентября, 2016, 09:09 — ИА Регнум. Постановлением правительства РФ изменены требования к промышленным кластерам и специализированным организациям промышленных кластеров, а также изменены правила подтверждения соответствия этим требованиям, сообщается на сайте правительства РФ.

psnp.ru Технопарк

По оценкам Ассоциации кластеров и технопарков и экспертов Высшей школы экономики, сложившийся к настоящему времени средний уровень кооперации в лесопромышленных кластерах составляет 15−20%, в автомобильных и аэрокосмических кластерах — 20−25%, в кластерах медицинской промышленности — 10−15%, станкостроительных кластерах — 5−10%.

В связи с этим внесёнными изменениями требование по кооперации участников промышленного кластера снижено с 50% до 20%.

В действовавшей ранее редакции требований предусматривалось, что не менее половины участников промышленного кластера должны выступить в качестве учредителя специализированной организации промышленного кластера. Теперь это требование исключено.

Также расширены виды организационно-правовых форм, в которых может создаваться специализированная организация промышленного кластера. Предусмотрены такие организационно-правовые формы, как автономная некоммерческая организация, ассоциация (союз), к которым относятся в том числе некоммерческое партнёрство и саморегулируемая организация.

Кроме того, используемое в требованиях понятие «технологическая инфраструктура» дополнено термином «индустриальный (промышленный) парк» и «технопарк».