Ростов-на-Дону, 28 сентября, 2016, 09:05 — ИА Регнум. Новички «Ростова» достаточно быстро влились в коллектив и сейчас команда сыгрывается. «В первых матчах были недочеты, они есть и сейчас, но уверен, что будем прибавлять. Считаю, что новые игроки обороны не слабее тех, кто ушел», — сказал голкипер жёлто-синих Сослан Джанаев. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского клуба 28 сентября.

‪fc-rostov.ru‬ Сослан Джанаев на тренировке

Как отметил вратарь, вызов в сборную России вместе с Александром Ерохиным и Фёдором Кудряшовым для подготовки к контрольному матчу с Коста-Рикой (матч состоится 9 октября в Краснодаре — прим. ИА REGNUM) пока его мало волнует.

«Мотивирует выступление в Лиге чемпионов. Сейчас мои мысли только о клубных делах. Сборная ждет меня только через неделю. У «Ростова» важная игра с ПСВ, я думаю только о ней», — сказал Джанаев.

Напомним, что ростовский вратарь по итогам сезона 2015/16 стал обладателем приза имени Льва Яшина. Голкипер жёлто-синих-синих стал лидером по показателям футбольной статистики в РФПЛ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ПСВ (Нидерланды) ростовчане принимают на стадионе «Олимп-2» сегодня, 28 сентября. Ассистент главного тренера «Ростова» Дмитрий Кириченко отметил, что команда хорошо подготовилась к встрече с соперником, несмотря на плотный график и недостаток времени.