Москва, 28 сентября, 2016, 09:00 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ не исключает возбуждения еще одного уголовного дела в отношении американской компании Apple, заявил глава ведомства Игорь Артемьев, сообщают «Вести ФМ».

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По его словам, разбирательство может начаться из-за координации компанией цен на новую модель телефона — iPhone 7. Ранее ФАС начала расследование в связи с одинаковыми ценами у реселлеров на предыдущую модель смартфона Apple.

«Если мы увидим на седьмом такую картину, мы ещё одно дело возбудим. И это будет отягчающее обстоятельство при исчислении штрафа», — сказал Артемьев.

ФАС уже возбуждала дело в отношении компании Apple в августе 2016 года, когда 16 крупнейших торговых сетей России установили одинаковую цену на смартфоны iPhone 6S и iPhone 6S Plus. Компании грозит штраф до 5 млн рублей. Кроме того, на возмещение ущерба могут подать покупатели смартфонов.

По мнению ведомства, навязывание дилерам в различной форме минимальных цен является нарушением закона о конкуренции. «Ведь это же удержание высокой цены, в этом же смысл», — сказал Артемьев, добавив, что в США такого представителя бизнеса могли бы посадить в тюрьму или наложить миллиардные штрафы.

Официальные продажи iPhone 7 и iPhone 7 Plus в России начались 23 сентября. В день открытия продаж возле магазина ГУМ в Москве выстроилась очередь в несколько сотен человек, люди ждали начала продаж с ночи.