Владивосток, 28 сентября, 2016, 10:07 — ИА Регнум. Выведение процедуры абортов из системы обязательного медицинского страхования может привести к всплеску нехороших показателей, в частности — высокой смертности. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявила председатель Приморской региональной организации «Совет многодетных родителей», общественный советник губернатора края Ирина Медведева. По её мнению, в стране должна быть повсеместно введена система обязательного доабортного консультирования.

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«Всегда речь шла не о полном запрете абортов, а об усилении профилактики. В том числе, об этом говорил Патриарх Кирилл. Все говорят о том, что с абортами надо бороться, но не прямыми запретами. Надо вести разъяснительную работу, начиная со старших классов. Профилактика всегда лучше, чем заболевание. У нас всегда, когда что-то запрещаешь, потом всё боком выходит», — акцентировала многодетная мама.

«В Хабаровском крае за 2015 год было открыто чуть ли не 13 кабинетов доабортного консультирования. Есть приказ региональный, что без консультации женщину не имеют права взять на аборт. Надо развивать вот такую сеть», — добавила она.

При этом Ирина Медведева посчитала крайне неоднозначной ситуацию вокруг исключения процедуры абортов из системы ОМС. По её мнению, вероятно, было бы правильно оставить в системе ОМС аборты по медицинским и социально-экономическим показателям. Однако в целом такая практика может повторить ситуацию, когда на аборты ходили к бабкам, после чего показатель смертности был очень высок.

«Возможно, стоит не полностью вывести аборты из системы ОМС. Случаи бывают разные: для кого-то на определённый период времени это может быть единственным выходом. Нельзя забывать и о случаях изнасилования», — обозначила общественный советник губернатора Приморья.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Александр Волков опроверг сообщения СМИ о подписании обращения о полном запрете абортов в стране. Он пояснил, что церковь хотела привлечь внимание к проблеме, однако её позиция остаётся прежней: речь идёт о выведении процедуры из системы ОМС.