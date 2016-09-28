Москва, 28 сентября, 2016, 08:57 — ИА Регнум. Brent была в центре внимания и попала под волну распродаж, так как на рынке постоянно появляются противоречивые слухи, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева. Кроме того, российский министр энергетики покинул Алжир, что вызвало новую волну слухов о том, что договоренности так и не будут достигнуты.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Одновременно с этим муссируется тема отношений Ирана и Саудовской Аравии. Стало известно, что они не стали делать друг другу предложений в рамках встречи. Пока остается гадать, закончится ли на этом вся история. Однако очевидно, что в условиях обилия слухов Brent будет игнорировать данные по коммерческим запасам нефти», — пояснила Афанасьева.

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«Вероятнее всего, актив продолжит движение вниз с дальнейшей целью на отметке 45,20 долл./баррель. Однако нужно быть осторожными: новая волна слухов может вызывать резкие колебания актива», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 28 сентября, мировые цены на нефть после снижения более чем на 3% накануне в среду перешли к положительной динамике на фоне сообщения Американского института нефти (API) о неожиданном снижении запасов «черного золота» в США. Так, по состоянию на 07:45 мск стоимость нефти марки Brent поднялась на 0,43% — до $46,72 за баррель, цена на нефть марки WTI — на 0,18%, до $44,75.