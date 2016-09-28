Иркутск, 28 сентября, 2016, 08:56 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Иркутской области ликвидировано 10 лесных пожаров на площади 355,5 гектара. По два пожара потушено в Братском и Нижнеилимском районе, по одному — в Казачинско-Ленском, Катангском, Куйтунском, Нижнеудинском, Тайшетском и Чунском районах. Еще один пожар площадью 0,4 гектара ликвидирован на территории города Братска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приангарья.

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар. 1897

В борьбе с пожарами участвовали 669 человек, в том числе 163 десантника, и 188 единиц техники, включая самолеты Ан-2, Як-18, Бе-200 и два вертолета Ми-8. С воздуха на очаги огня в Качугском и Братском районах было сброшено 364 тонны воды.

По состоянию на утро 28 сентября в Иркутской области действует девять лесных пожаров общей площадью 367 гектаров, покрытых лесом, и 92 нелесных гектара. Два пожара зафиксированы в Братском районе, столько же в Качугском, Усть-Илимском и Усть-Кутском районах. Один очаг действовал в Жигаловском районе. Лес на площади 65 гектаров продолжал гореть в Ольхонском районе на землях «Заповедного Прибайкалья». Локализовано два пожара в Братском и один в Чунском районах общей площадью 74 гектара. Также локализован пожар на 17 гектарах в военном лесничестве в Братском районе.

По данным синоптиков, 28 сентября в большинстве районов региона ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класса), в южных районах местами высокая пожароопасная обстановка (4 класса).

Как сообщало ИА REGNUM, с 27 сентября на всей территории Прибайкалья продолжает введен режим чрезвычайной ситуации, в соответствии с которым введен запрет на посещение лесов. С начала пожароопасного периода за сжигание мусора и сухой травы, что является одной из причин пожаров, оштрафовано 887 человек на общую сумму более 2,5 млн рублей. За нарушение правил пожарной безопасности в лесу 27 сентября составлено девять протоколов, за весь пожароопасный период составлено 2 475 протоколов, общая сумма назначенных штрафов составляет свыше 7 млн рублей. По фактам лесных пожаров возбуждено 49 уголовных дел, по результатам расследования которых установлены двое человек, подозреваемых в поджогах.