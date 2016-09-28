Москва, 28 сентября, 2016, 08:51 — ИА Регнум. Верховный муфтий России, глава Центрального духовного управления мусульман Талгат Таджуддин поддерживает патриарха Московского и всея Руси Кирилла в его позиции по выводу абортов из системы обязательного медицинского страхования (ОМС), передает НТВ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Талгат Таджуддин

Как пояснил Талгат Таджуддин, последователи ислама, как и православные верующие, считают прерывание беременности убийством ребенка. Он добавил, что аборт в исламе допускается лишь в том случае, если беременность угрожает жизни и здоровью женщины. Таджуддин отметил, что готов оставить подпись под обращением о выводе абортов из системы ОМС, как это сделал патриарх Кирилл.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Русской Православной Церкви подписал обращение о выводе процедуры по прерыванию беременности из перечня ОМС. В таком случае аборт станет возможен только на коммерческой основе. В настоящее время ряд общественных организаций ведет сбор подписей под документом.

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