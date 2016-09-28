Москва, 28 сентября, 2016, 08:46 — ИА Регнум. Пара USD/RUB все же не смогла устоять перед падающей нефтью и резко рванула вверх, коснувшись максимума 64,06. По мнению старшего аналитика ГК Forex Club Алены Афанасьевой, у пары на текущий момент все шансы закрепиться выше данной отметки, так как министр энергетики России покинул Алжир, не достигнув прогресса в переговорах с саудитами.

Дарья Антонова ИА REGNUM Российский рубль

«Это, естественно, главный фактор давления на рубль. Однако есть и другие: доллар делает попытки укрепиться, поэтому не исключено, что сегодня, 28 сентября, ему это все-таки удастся даже на волне коррекции», — отметила Афанасьева.

«Тем временем, в России прошел пик налоговых выплат, что автоматически лишает рубль довольно неплохого спроса, а, значит, не исключено дальнейшее движение пары USD/RUB к отметке 64,50», — считает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, официальный курс доллара на 28 сентября составляет 63,69 рубля, американская валюта опустилась на 45,85 копейки, сообщает ЦБ РФ. Стоимость евро по официальному курсу упала на 41,95 копейки. Теперь официальная валюта 19 государств «еврозоны» стоит 71,64 рубля. Цена на нефть марки Brent поднялась до 46,72 доллара за баррель.