Тольятти, Самарская область, 28 сентября, 2016, 08:44 — ИА Регнум. Рестайлинг автомобиля Lada Largus будет проведен ближе к 2019-му году. Такое решение, как передает «Дейли-Мотор», приняла компания «АвтоВАЗ».

quto.ru Lada Largus

«В Тольятти решили не тратить серьезные средства на этот проект, который и без фейслифтинга продается достаточно неплохо», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российский автогигант пока решил сконцентрироваться на рестайлинге моделей Lada Granta, Lada Kalina, а также Lada 4×4 («Лада 4×4»), объемы реализации которых начинают постепенно снижаться.

Таким образом, все слухи о том, что «АвтоВАЗ» планирует уже в 2017 году обновить внешний облик Lada Largus — не подтвердились.

В то же время, по словам руководителя «АвтоВАЗа» Николя Мора, рестайлингу подвергнутся сразу 4 модели марки Lada в период с 2017 по 2019 год. В их числе окажется и Lada Largus, где первым сменит облик универсал, а уже позже — фургон.