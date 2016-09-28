Москва, 28 сентября, 2016, 08:44 — ИА Регнум. Главнокомандующий армией Ливии маршал Халифа Хафтар обратился к президенту РФ Владимиру Путину и министру обороны РФ Сергею Шойгу с просьбой начать поставки в страну российского оружия, пишет газета «Известия» со ссылкой на дипломатический источник.

Беженцы из Ливии

По его данным, посол Ливии в Саудовской Аравии Абдель Бассет аль-Бадри передал послание вечером 26 сентября спецпредставителю президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаилу Богданову.

Уточняется, что аль-Бадри приезжал в Москву на один день, чтобы обсудить с Богдановым вопрос снятия эмбарго и начала поставок оружия. Ливийская армия просит поставить им не только стрелковое оружие, но и самолеты и другую технику. Также ливийская сторона призвала Москву начать военную операцию в стране против террористов, такую же, как проводилась в Сирии.

Напомним, в 2011 году после начала восстания против лидера страны Муаммара Каддафи был введен запрет на поставки оружия в Ливию. В настоящее время в Ливии в условиях гражданской войны действуют два правительства. Первое — это парламент на востоке страны в Тобруке, расположенном недалеко от города Бенгази. Второе — происламский Всеобщий национальный конгресс в Триполи (на западе).

В марте в Триполи после многочисленных трудностей при поддержке ООН все же начало работать правительство национального согласия, однако его не признал избранный на всеобщих выборах 2014 года парламент Ливии в Тобруке. На территории Ливии действует террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).