Киров, 28 сентября, 2016, 08:37 — ИА Регнум. В Кировской области за 5 лет продажи алкогольной продукции сократились почти на 25%. Несмотря на это регион остается самым пьющим в Приволжском федеральном округе, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Росстата.

Рюмка

По данным статистики, за последние 5 лет продажи алкоголя в Кировской области сократились на 24,2%. Так, если в 2010 году населению продано в пересчете на 100%-й спирт 15,1 млн литров алкоголя (11,2 литра на каждого жителя), то в 2015 году — 11,5 млн литров (8,8литра).

В Росстате полагают, что определенное влияние на снижение уровня продажи алкогольной продукции могли оказать административные меры, принятые за период с 2010 по 2015 годы в рамках концепции государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма среди населения.

В то же время даже при условии снижения объемов потребления алкоголя, в 2015 году Кировская область заняла лидирующую по продаже алкогольной продукции на душу населения.

На одного жителя области в минувшем году продано алкогольной продукции в пересчете на абсолютный алкоголь на 2,5 литра больше, чем в среднем по Приволжскому федеральному округу, и на 2 литра больше, чем в среднем по России.