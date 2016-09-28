Вашингтон, 28 сентября, 2016, 08:31 — ИА Регнум. Ряд университетов в США получит гранты от благотворительной организаций Carnegie Corporation на изучение России, соответствующее сообщение опубликовано на сайте организации.

Изучаем-изучаем, а всё никак не поймём

В течение двух лет Колумбийский университет в Нью-Йорке, Индианский университет в Блумфилде и Висконсинский университет в Мэдисоне получат по $1 млн с целью «расширения и обогащения» российских исследований в области «социальных дисциплин».

Также поддержку в размере $878 тыс. получит Мидлбери-колледж в Вермонте, имеющий проекты по изучению России. Университету Тафтса в Массачусетсе выделено $800 тыс. на изучение России с точки зрения внешней политики.

Работа над изучением стратегического значения российско-китайских отношений будет идти в «Национальном бюро азиатских исследований» в штате Вашингтон, с этой целью учреждению выделено $584 тыс. Все гранты также предоставляются на двухлетний срок.