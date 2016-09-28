Москва, 28 сентября, 2016, 08:30 — ИА Регнум. Для тех, кто любит начинать утро с чашечкой кофе, шоколадом и апельсиновым фрэшем, плохие новости: судя по складывающейся ситуации, в ближайшие месяцы перечисленные товары могут подорожать. Причина в неблагоприятной погоде в Бразилии в этом году. В районах, где выращивается кофе, был недостаток осадков, а в районах произрастания цитрусовых и сахарного тростника — избыток дождей, породивший болезни деревьев. Капризы «небесной канцелярии» могут привести к тому, что урожай кофе, сахара и цитрусовых будет меньше ожиданий.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кофе

Напомним, Бразилия является крупнейшим экспортёром этих товаров в мире. Заместить её объёмы едва ли удастся. К примеру, в этом году во Вьетнаме также ожидается низкий урожай кофе робуста, а во Флориде — низкий урожай апельсинов. Неудивительно, что фьючерсы на апельсиновый сок и сахар выросли до 4-летнего максимума, а биржевые цены на сорт кофе арабика с начала года выросли на 20%. В свою очередь, это приведёт к росту закупочных цен на эти товары — а в перспективе и цен в магазинах.

Ниже ожиданий в этом году ожидается и урожай какао-бобов. Дело в недостатке дождей в Западной Африке, на которую приходится 70% мирового рынка какао, что привело к опадению части стручков. Это может привести к дефициту какао по итогам сентябрьского сезона сбора плодов.

Отметим, что в России основные закупки кофе и какао-бобов производятся в конце года. Закупочная цена во многом определит цену товара в течение 2017 года. Цены на какао определяют около 50% в стоимости шоколада, в кофе и сахаре эта зависимость ещё выше. Повышение цен на эти биржевые товары на 10−15% будет заметно для кошелька конечного потребителя. Вселяет оптимизм лишь то, что цены на кашу, молочные продукты и чай более стабильны. Нужно искать во всём позитив и использовать текущую ситуацию, чтобы переключиться на здоровое питание.