Томск, 28 сентября, 2016, 08:30 — ИА Регнум. В осенний призыв на срочную службу, который стартует в России 1 октября, из Томской области в армию планируется отправить более 900 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации.

mil.ru Осенний призыв

«Задание на осенний призыв сформировано и доведено до глав муниципальных образований Томской области. В октябре-декабре 2016 года более 900 граждан будут призваны на военную службу и направлены на ее прохождение в воинские части», — сообщил заместитель губернатора по вопросам безопасности Игорь Толстоносов.

Напомним, в весенний призыв регион полностью выполнил установленный Генштабом план — в войска Минобороны и другие воинские формирования министерств и ведомств на службу отправились 892 человека. Лучше других с этой работой справились Верхнекетский, Колпашевский, Томский, Чаинский районы и город Томск.

Большинство призывников (396) отправились в сухопутные войска, 65 — в ракетные войска стратегического назначения, 62 — в военно-воздушные силы, 50 — в военно-космические силы. Томичи ушли служить на Дальний Восток — 95 человек, в Западную Сибирь — 93, Урал — 87, Восточную Сибирь — 68 и Поволжье — 27 человек. Также 30 парней из весеннего призыва служат в Военно-морском флоте в Калининградской области, 19 — на Камчатке и 12 — в Мурманске.

Как сообщало ИА REGNUM, в весенний призыв семь томичей пополнили научные роты Вооруженных сил РФ.