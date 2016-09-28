Москва, 28 сентября, 2016, 08:25 — ИА Регнум. По сообщениям российских СМИ, ПАО «Российские железные дороги» могут закончить 2017 год с убытком в размере 142,4 млрд руб. Причину будущего убытка в корпорации видят в том, что правительство пока не торопится с индексацией тарифов на железнодорожные перевозки грузов. Тем не менее, в корпорации объясняют такую цифру одним из наиболее консервативных сценариев развития компании в 2017 году. В РЖД полагают, что, если правительство в 2017 году индексирует тарифы не менее, чем на 4,5%, то корпорация может получить вместо убытка прибыль в размере 10 млрд рублей. Кроме того, в РЖД рассчитывают на дивиденды от дочерних компаний.

Дарья Антонова ИА REGNUM Поезд РЖД

РЖД намеренно сгущает краски, чтобы мотивировать правительство как можно скорее начать повышение тарифов. Однако подобный прогноз выглядит не слишком убедительным, хотя бы на фоне того, что у РЖД есть возможность получения дивидендов от «дочек» (по прогнозу корпорации, ее дивидендный доход в 2017 году может составить более 17 млрд руб.), а также возможности для сокращения расходов на 50,3 млрд руб.

Таким образом, РЖД по итогам 2017 года даже без индексации тарифов способна выйти на безубыточный уровень либо получить небольшую прибыль. Как сообщают СМИ, в Минэкономразвития и правительстве РФ прогноз РЖД по убытку в размере более 142 млрд руб. в 2017 году восприняли скептически.

Скорее всего, до президентских выборов правительство не решится на индексацию тарифов РЖД, что будет поддержано бизнесом в первую очередь производителями стройматериалов, стали и угля, которые несут наиболее высокие транспортные расходы.