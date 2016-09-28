Москва, 28 сентября, 2016, 08:19 — ИА Регнум. Торги по нефти 27 сентября закрылись в отрицательной области. По итогам дня баррель Brent подешевел на 1,44% до $46,26. Нефть снижалась до $45,62 и к закрытию торговой сессии цена восстановилась на $0,64.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Трейдеры продают фьючерс на нефть, так как ожидают, что встреча ОПЕК провалится. Такие заключения они сделали после заявлений министров энергетики Ирана и Саудовской Аравии, что переговоры между ОПЕК и не входящими в картель нефтедобывающими странами в Алжире носят консультативный характер.

Восстановиться ценам от $45,62 помог вечерний отчет от Американского института нефти (API). Запасы нефти в США за минувшую неделю упали на 0,752 млн баррелей, до 506,4 млн баррелей. По прогнозу экспертов ожидалось увеличение запасов нефти на 3,0 млн баррелей. Запасы бензина снизились на 3,7 млн баррелей, дистиллятов — на 0,343 млн баррелей.

Реакция на данные API была сдержанной, поскольку их должны вечером подтвердить официальные данные Минэнерго США.

Учитывая, что 27 сентября устояла поддержка $45,50, то вряд ли будет сильное падение котировок после провала переговоров в Алжире. Отчёт Минэнерго на сегодня, 28 сентября, ключевое событие для нефтяного рынка.

Провал встречи ОПЕК уже учтён в ценах. Если в новостных лентах появятся хорошие новости из Алжира, нефть подорожает. Тут нет никаких сомнений.

Чтобы на нефтяной рынок пришли новые покупатели, ценам необходимо закрепиться выше $46,90. В этом случае можно рассматривать рост котировок до $49,00 за баррель. Зона поддержки находится между уровней $45,00 и $45,50. Падение цен ниже $45 откроет продавцам дорогу к $43.