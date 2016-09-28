Вашингтон, 28 сентября, 2016, 08:14 — ИА Регнум. Американским специалистам удалось разработать материал, способный принимать заданную форму за определенный промежуток времени. Статья об исследовании опубликована в издании Nature Communications.

nature.com Распускающийся цветок из полимера, представленный специалистами в качестве примера

Работа над подобными материалами велась и раньше, однако все они нуждались в активации внешними стимулами, такими как свет, температура или изменение кислотно-щелочного баланса среды. Материалу, разработанному химиками из Университета Северной Каролины, активация не нужна. Он самостоятельно принимает нужную форму в заданный промежуток времени.

Для создания нового материала ученым потребовалось соединить два полимера. Один из них отвечает за придание предмету нужной формы, а другой — регулирует скорость ее изменения. Чтобы лучше продемонстрировать свойства полимера, авторы изобретения сделали из него цветок, открывающий лепестки один за другим.

Предполагается, что новый материал будет использоваться для изготовления биомедицинских имплантатов, которые смогут принимать нужную форму внутри человеческого тела.