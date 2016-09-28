Париж, 28 сентября, 2016, 08:11 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Франции Николя Саркози, возглавлявший республику с 2007 по 2012 год, намерен в случае победы на президентских выборах предложить Великобритании вернуться в Евросоюз на лучших условиях, пишет Financial Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Brexit

В ходе встречи с представителями бизнеса Саркози заявил, что у граждан Великобритании есть шанс проголосовать снова, пока обсуждается новое соглашение. С проектом нового договора Саркози, в случае избрания президентом Франции, намерен отправиться в Лондон на следующий же день после выборов, а в день выборов — согласовать его с Германией.

В договоре, который Саркози предложит властям Соединенного Королевства, основное внимание будет уделено реформированию Шенгенской зоны, прекращению переговоров о членстве Турции в ЕС и ограничению прерогатив Европейской комиссии.

«В этот раз речь идет не о старой Европе, а о новой Европе. Вы хотите остаться? Если да, тем лучше», — сказал Саркози. «Может быть, пришло время сказать Турции, что ее место в Азии», — добавил политик.

Главным препятствием планам Саркози, по мнению издания, станет нежелание Германии пересматривать систему ЕС.