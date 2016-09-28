Пекин, 28 сентября, 2016, 08:09 — ИА Регнум. Паритетный курс юаня к доллару США второй раз за неделю снизился более чем на 30 базисных пунктов. 28 сентября Народный банк Китая понизил курс национальной валюты КНР до отметки 6,6681 юаня за доллар.

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Центробанк КНР использует различные инструменты для поддержания надлежащего уровня ликвидности на межбанковском рынке и сохранения кредитных ставок в разумных пределах, пишет «Синьхуа».

За последние 12 месяцев китайский юань «подешевел» по отношению к доллару США почти на 4%. Многие международные аналитики, опасаются, что из-за девальвации юаня могут пострадать мировые рынки. Главной причиной данного процесса является теневая монетарная политика Пекина, старающегося всеми способами скрыть отток средств из Китая.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 27 сентября центральный паритетный курс юаня к доллару США повысился до отметки в 6,6646 юаня за доллар, таким образом, национальная валюта КНР укрепилась сразу на 98 базисных пунктов.