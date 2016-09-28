Мехико, 28 сентября, 2016, 08:09 — ИА Регнум. Родился первый в мире ребенок, при зачатии которого использовали ДНК трех людей, сообщает 28 сентября France Press со ссылкой на журнал New Scientist.

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Применение технологии зачатия ребенка от трех родителей было вызвано тем, что американская семья, желавшая родить ребенка, уже потеряла двух детей, которые умерли от синдрома Лея.

Чтобы исключить передачу синдрома Лея новорожденному, семья обратилась в Центр по лечению бесплодия «Новая надежда» в Нью-Йорке, где работает доктор Джон Чжан и его команда.

Новая технология искусственного оплодотворения запрещена в США, поэтому операция проходила в Мексике. Операция проходила под руководством доктора Джона Чжана.

«Он удалил ядро из яйцеклетки матери и поместил его в донорскую яйцеклетку, из которой предварительно было удалено собственное ядро. В результате яйцеклетка с ядром, содержащим ДНК матери и митохондрии донора, была оплодотворена спермой отца», — говорится в докладе журнала New Scientist.

Пять месяцев назад у супругов родился мальчик. Никаких отклонений здоровья у него обнаружено не было.

Напомним, именно в митохондрии находятся ДНК, переносящие синдром Лея.