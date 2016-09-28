Красноярск, 28 сентября, 2016, 08:01 — ИА Регнум. Арбитражный суд Красноярского края не поддержал иск ООО «Авиатехника» о признании банкротом авиакомпании «КрасАвиа».

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Как сообщила ИА REGNUM пресс-секретарь краевого арбитражного суда Анастасия Чеха, решение было вынесено 26 сентября. «Буквально в понедельник была оглашена резолютивная часть определения о прекращении производства дела о банкротстве».

На вопрос ИА REGNUM о том, на каком основании суд принял данное решение, она пояснила: «Пока сообщается только, что производство по делу прекращено. В соответствии с законом, в полном объеме определение будет готово в течение пяти рабочих дней то есть в конце недели. Данная информация будет официально опубликована в электронной базе суда».

Компания «Авиатехника», предоставляющая в аренду воздушные суда, требовала банкротства «КрасАвиа» в рамках взыскания долгов. Суд уже дважды отказывался принять иск о банкротстве к производству и принял заявление к рассмотрению только в конце августа. Арендодатель пытался таким образом взыскать с перевозчика 22,6 млн рублей по договорам аренды воздушных судов Ми-8Т и Ан-24РВ.

Однако часть претензий «Авиатехники» суд признал обоснованными и постановил, чтобы «КрасАвиа» уплатила долг в размере 17,4 млн рублей, разбирательство по которому проходило отдельно. «В первой инстанции суд постановил удовлетворить иск полностью или частично. Потом ответчик пошел на апелляцию, попробовал обжаловать, но апелляция оставила в силе наше решение. Было решено иск удовлетворить и взыскать с государственного предприятия красноярского края «КрасАвиа» в пользу ООО «Авиатехника» 17,4 млн рублей», — рассказала Чеха.

Однако суд не обозначил сроков погашения данного долга. «Решение вынесено, и они должны его исполнять, но по срокам мы их никак не ограничиваем. Если они не исполнят, то противоположная сторона решает, какие дальнейшие действия предпринять по этому поводу», — отметила пресс-секретарь суда.

При этом у «КрасАвиа» есть возможность до 28 октября обратиться в Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа. В компании заявляют, что не признают сумму задолженности.

Конечно, обанкротить государственную компанию не так просто. Регион неоднократно оказывал «КрасАвиа» поддержку, а банк ВТБ в сентябре предоставил компании гарантию в 148,5 млн рублей на покупку трех новых самолетов.