Вашингтон, 28 сентября, 2016, 07:57 — ИА Регнум. Первые предвыборные дебаты кандидатов в президенты США — экс-госсекретаря Хиллари Клинтон (Демократическая партия) и миллиардера Дональда Трампа (Республиканская партия) состоялись в ночь на 27 сентября. Первая встреча соперников сопровождалась обменом сдержанными улыбками и рукопожатием. Дебаты транслировались рядом американских телеканалов.

cbc.ca Предвыборные дебаты Дональда Трампа и Хиллари Клинтон

Встречу конкурентов за президентское кресло в Вашингтоне, которая прошла в Нью-Йорке, в режиме онлайн смотрели 84 млн человек. Такое количество зрителей — рекордное за всю историю выборов в США, сообщается в официальном заявлении исследовательской службы Nielsen.

Отмечается, что трансляцию вели 13 американских телеканалов. Трансляция длилась один час 45 минут.

Клинтон и Трампу предстоит провести ещё два раунда дебатов: второй пройдёт в Сент-Луисе (штат Миссури) 9 октября, третий — в Лас-Вегасе (штат Невада) 19 октября. 58-е выборы президента США состоятся 8 ноября 2016 года. Согласно американскому законодательству, сначала будут выбраны президентские выборщики, которые уже будут голосовать за кандидатов в президенты и в вице-президенты.