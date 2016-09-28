Вашингтон, 28 сентября, 2016, 07:45 — ИА Регнум. Министр обороны США Эштон Картер во время своего выступления на базе американских ВВС Киртланд в штате Нью-Мексико обвинил Российскую Федерацию в том, что Москва якобы «разжигает» вооруженный конфликт в Сирии.

chicagobusiness.com Пентагон

«Россияне говорили, что они пришли в Сирию, чтобы бороться с терроризмом и использовать своё историческое влияние на сирийский режим с целью достижения политического решения конфликта, — цитирует главу Пентагона RT. — Однако они этого не делают».

По мнению Картера, российская сторона своими действиями только разжигает войну и насилие на территории Сирийской Арабской Республики.

Также глава Пентагона напомнил, что миссия США в сирийском конфликте — это уничтожение террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). При этом Картер выразил уверенность в том, что победа над ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будет достигнута.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 сентября МИД РФ опубликовал текст российско-американского соглашения по Сирии, и призвал Вашингтон представить общественности весь пакет двусторонних договоренностей. Российское внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что США особенно сопротивлялись опубликованию взятого ими на себя обязательства отделить проамериканскую марионеточную оппозицию от террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также осуществлять совместно с РФ авиаудары по террористам и любым их пособникам, не прекращающим огонь.

В российском МИДе выразили надежду, что Вашингтон все-таки выполнит свои обязательства по размежеванию умеренной оппозиции и террористов в Сирии.