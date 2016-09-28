Мехико, 28 сентября, 2016, 07:35 — ИА Регнум. Американский производитель сетевого оборудования Cisco Systems Inc планирует экспансию в Мексику в 2016 и 2018 годах, которая обойдется компании более чем в $ 4 млрд, заявило правительство Мексики, сообщает 27 сентября Reuters.

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Главный исполнительный директор Cisco Чак Роббинс, сделал это заявление во время встречи с президентом Мексики Пенья Ньето, сообщило правительство Мексики.

Расширение границ рынка позволит компании из США увеличить производство своей продукции в Мексике, начиная от маршрутизаторов, серверов, коммутаторов и точек беспроводного доступа.

Расширение производства Cisco позволит создать в Мексике более 300 рабочих мест. В заявлении правительства Мексики не уточнялось, какая часть суммы от $ 4 млрд уже задействована для расширения производства.