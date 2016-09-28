Москва, 28 сентября, 2016, 22:49 — ИА Регнум. Результаты матчей, сыгранных 28 сентября.

Шайба

«Лада» (Тольятти) — «Динамо» (Минск, Белоруссия) 2: 3 (1:0 0:1 1:2)

(1:0 0:1 1:2) «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Динамо» (Рига, Латвия) 3:1 (2:0 1:1 0:0)

(2:0 1:1 0:0) «Ак Барс» (Казань) — «Йокерит» (Хельсинки, Финляндия) 4:2 (1:0 1:1 2:1)

(1:0 1:1 2:1) «Динамо» (Москва) — «Витязь» (Московская область) 3:0 (1:0 1:0 1:0)

(1:0 1:0 1:0)

Завтра, 29 сентября, в КХЛ будет сыграно девять матчей.

Положение команд в регулярном чемпионате КХЛ смотри здесь.