Москва, 28 сентября, 2016, 07:25 — ИА Регнум. Пакет законопроектов, предполагающий увеличение рекламы в газетах и журналах, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября. Прежде всего, увеличивается объем рекламы в печатных СМИ, не специализирующихся на сообщениях рекламного характера, на 5% — до 45% объема одного номера издания (вместо установленных в настоящее время 40%).

ИА REGNUM Госдума

Одновременно поправками в Налоговый кодекс предлагается увеличить допустимый объем рекламы одного номера периодического печатного издания, не специализирующегося на сообщениях рекламного характера, для применения ставки НДС в размере 10% до 45% объема одного номера издания.

Экономическая ситуация на российском медиарынке вызвала необходимость принятия мер, направленных на поддержку печатных средств массовой информации для обеспечения возможности получения ими дохода за счет распространения дополнительных рекламных материалов, отмечают авторы.

«Эти законопроекты подготовлены в рамках исполнения поручения президента — идея была выдвинута руководством редакций СМИ как некая антикризисная мера, особенно это важно для региональных СМИ», — говорил ранее глава правительства Дмитрий Медведев.